Сборная России сыграет контрольные матчи с Польшей и Болгарией перед Евро-2020

Стали известны соперники сборной России в контрольных матчах в преддверии чемпионата Европы — 2020. Информация опубликована на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Ожидается, что 1 июня россияне сыграют в гостях с Польшей. Встреча во Вроцлаве назначена на 21.45 по московскому времени.

Вторая контрольная игра сборной России состоится 5 июня в Москве и начнется в 18.00. Соперником команды Станислава Черчесова станет сборная Болгарии.

Фото: rfs.ru

Отметим, что на групповом этапе чемпионата Европы российской сборной предстоит сыграть против Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее главный тренер Черчесов подтвердил, что Артем Дзюба будет капитаном на Евро-2020.