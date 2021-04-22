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Минфин назвал источники финансирования мер из послания Путина

02:32, 22.04.2021 1
Минфин назвал источники финансирования мер из послания Путина
Фото: Максим Платонов

За счет резервного фонда правительства, дополнительных нефтегазовых доходов, а также за счет перераспределения внутри бюджета могут быть профинансированы меры из послания президента России Владимира Путина, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина.

фото: kremlin.ru

Ранее сообщалось, что на все меры социальной поддержки, которые озвучил Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию, понадобится 400 млрд рублей в течение двух лет. Такую оценку привел сегодня глава Минфина РФ Антон Силуанов.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    Нельзя планировать постоянные расходы за счет дополнительных нефтяных долларов, если только их умышленно заранее не показали. А вот получить за счет перераспределения бюджета - это запросто, тем более что несколько триллионов у пенсионеров отобрали, можно из них и 400 млрд. выделить детям, а остальные - на нужды определенные госсоветом
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