Минфин назвал источники финансирования мер из послания Путина

Фото: Максим Платонов

За счет резервного фонда правительства, дополнительных нефтегазовых доходов, а также за счет перераспределения внутри бюджета могут быть профинансированы меры из послания президента России Владимира Путина, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина.

фото: kremlin.ru

Ранее сообщалось, что на все меры социальной поддержки, которые озвучил Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию, понадобится 400 млрд рублей в течение двух лет. Такую оценку привел сегодня глава Минфина РФ Антон Силуанов.