В Казани пассажирку троллейбуса ударило током — СК ищет свидетелей

Фото: «Реальное время»/ Максим Платонов

Следком по РТ обратился к свидетелям ЧП в казанском троллейбусе. Их помощь нужна для установления всех обстоятельств уголовного дела по факту получения электротравм 36-летней пассажиркой.



В СК напоминают — утром 5 февраля 2021 года на остановке «Ул. Болотникова» в Казани потерпевшая зашла в троллейбус и, взявшись за поручень, получила удар током. Разряд был такой силы, что женщину выбросило из салона. В больнице у нее диагностировали поражение электрическим током.

Следователи полагают, что травму потерпевшая получила, поскольку услуги перевозчика не отвечали требованиям безопасности для жизни и здоровья. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ пока в отношении неустановленных лиц.

Очевидцев происшествия просят обращаться к следователю следственного отдела по Кировскому району по телефону: (843) 554-21-17.