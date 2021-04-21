На Каме в Лаишевском районе Татарстана дрейфует неуправляемая баржа

На реке Каме в Лаишевском районе Татарстана дрейфует неуправляемая баржа. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Баржа, груженная обогащенной песчано-гравийной смесью, весом около 4 тысячи тонн, принадлежит АО «СК «Татфлот». Судно было пришвартовано около села Именьково Лаишевского района.

Сейчас принимаются меры по швартовке баржи к берегу.

«В связи с произошедшим Татарской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности плавания, по итогам которой при наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования», — говорится в сообщении ведомства.



Это уже не первый подобный случай за последнее время. Ранее в Татарстане вместе со льдинами дрейфовал катер, который зимой вмерз в лед. Людей на катере не было. Подойти к нему было невозможно из-за ледохода и образовавшихся ледяных торосов. За судном следили сотрудники МЧС, с ними на связи был владелец корабля. Планировалось, что он заберет судно, когда оно причалит к берегу.



Ольга Плешкова