Новости спорта

15:16 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Рафик Якубов о селекции: «Если «Авангард» играет в финале, а мы — нет, то мы ее проиграли»

13:43, 21.04.2021 1
Рафик Якубов о селекции: «Если «Авангард» играет в финале, а мы — нет, то мы ее проиграли»
Фото: ak-bars.ru

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал селекционную работу казанского клуба с легионерами и сравнил ее с приобретениями недавнего соперника по финалу Восточной конференции «Авангарда». Якубов косвенно признал, что приобретение Доуса и Да Косты оказались неудачными, указав, что в регулярном чемпионате они сыграли хорошо.

— Что касается наших неудач в селекции с легионерами и мнения, что «Авангард» нас переиграл в селекционной работе... Если «Авангард» играет в финале, а мы — нет, то вы правы. Действительно: Каски, Покка, Буше — хорошие игроки, которые делают результат.

У нас, к сожалению, в плей-офф только вот эта последняя серия с «Авангардом» показала, что случилось. Чемпионат шел, и все это время были полные трибуны на стадионе, которые были рады, что были забиты красивые голы и [сделаны] комбинации именно этими ребятами, которые набрали по 50 с лишним очков.

Восемь месяцев длится чемпионат, потом плей-офф. Да, в плей-офф [иностранцы] не сыграли, но мы их брали изначально, хотя в середине сезона никто не мог сказать, что они не сыграют. Мы думали, что они сыграют в плей-офф, как в чемпионате. Эти игроки были лучшими, но в плей-офф, к сожалению, так получилось. А то, что мы их приглашали, я уже говорил в начале сезона. То, что у нас не играло большинство в прошлом сезоне, и мы знали этих ребят, то, что они должны были добавить нам большинство, сделать сильнее нашу команду, — отметил Якубов.

Напомним, что в финале конференции Восток «Ак Барс» уступил «Авангарду» со счетом 3:4 в серии. Команды провели все семь игр, и в заключительном матче в овертайме сильнее оказалась омская команда, которая на данный момент борется за Кубок Гагарина против ЦСКА.

СпортХоккей Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    Если Ген. менеджер говорит, что была поставлена в начале сезона задача взять кубок Гагарина, то что это значит?. Значит не выполнена задача. К тому же, что Доус и француз не играют в играх на вылет было известно из их выступлений в течении 2- 3 последних лет. И тренер с ген. менеджером работают в тандеме и виноваты в этом провале оба. И оба должны уйти. Это не только по результатам сезона. Это ещё и потому что не было развёрнутого анализа по итогам и перспектив развития на будущее. Итоговая пресс -конференция ( правда со слов журналистов) мягко говоря не дала повода для оптимизма. Разве будущее команды зависит от того что уйдёт Зарипов и Галиев или нет?. Мало игроков которые не просто быстро катаются, но и быстро принимают решения на льду, хорошо технически оснащены. Большинства нет поэтому. Защитники хорошо защищаются, но в атаке никакие, всё вбросы по борту, нет первого паса, нет сильного, а главное прицельного броска. Я повторюсь что такие игроки есть, но их очень мало ( без персоналий) . Тактика у тренера однообразна. Сам нервозен и косноязычен. Главный тренер не для топ команды. Год 21/22 будет в холостую. Буду рад ошибиться. Болеем за Ак барс!!!!!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также