Рафик Якубов о селекции: «Если «Авангард» играет в финале, а мы — нет, то мы ее проиграли»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал селекционную работу казанского клуба с легионерами и сравнил ее с приобретениями недавнего соперника по финалу Восточной конференции «Авангарда». Якубов косвенно признал, что приобретение Доуса и Да Косты оказались неудачными, указав, что в регулярном чемпионате они сыграли хорошо.

— Что касается наших неудач в селекции с легионерами и мнения, что «Авангард» нас переиграл в селекционной работе... Если «Авангард» играет в финале, а мы — нет, то вы правы. Действительно: Каски, Покка, Буше — хорошие игроки, которые делают результат.

У нас, к сожалению, в плей-офф только вот эта последняя серия с «Авангардом» показала, что случилось. Чемпионат шел, и все это время были полные трибуны на стадионе, которые были рады, что были забиты красивые голы и [сделаны] комбинации именно этими ребятами, которые набрали по 50 с лишним очков.

Восемь месяцев длится чемпионат, потом плей-офф. Да, в плей-офф [иностранцы] не сыграли, но мы их брали изначально, хотя в середине сезона никто не мог сказать, что они не сыграют. Мы думали, что они сыграют в плей-офф, как в чемпионате. Эти игроки были лучшими, но в плей-офф, к сожалению, так получилось. А то, что мы их приглашали, я уже говорил в начале сезона. То, что у нас не играло большинство в прошлом сезоне, и мы знали этих ребят, то, что они должны были добавить нам большинство, сделать сильнее нашу команду, — отметил Якубов.

Напомним, что в финале конференции Восток «Ак Барс» уступил «Авангарду» со счетом 3:4 в серии. Команды провели все семь игр, и в заключительном матче в овертайме сильнее оказалась омская команда, которая на данный момент борется за Кубок Гагарина против ЦСКА.