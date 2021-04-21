Послание Путина Федеральному собранию продлилось 1 час 20 минут
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию длилось 1 час 20 минут. Оно началось в 12.05.
— Сегодняшнее выступление я начал с вопросов здравоохранения. Завершая, скажу следующее. Мы, граждане России, сделали много и сделаем все, чтобы отразить угрозу эпидемии. Мы сделаем все, все сделаем для достижения поставленных целей. Уверен: будем идти вместе и добьемся всех задач, которые мы перед собой поставили. Спасибо вам большое за внимание, — заявил глава государства в конце послания.
«Реальное время» вело трансляцию события.ОбществоВласть
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