Квартальнов высказался об игре Хованова: «Другие ребята его переигрывали»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов высказался об игре нападающего Александра Хованова. По его словам, хоккеист не воспользовался предоставленными шансами.

«Саша получил большой шанс. Перед сезоном я даже не думал о Емце, а он забил 4 гола. Кто сильнее, тот и должен играть. От него у нас были большие ожидания, прошел с нами предсезонку. Но были ребята, которые переигрывали его. Наверное, об этом надо спросить Хованова. Уровень КХЛ довольно серьезный», — сказал Квартальнов.

Напомним, Хованов перешел в «Ак Барс» перед минувшим сезоном из НХЛ, но не сумел закрепиться в основном составе казанцев.