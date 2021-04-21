В Казани проверяют состояние трамвайных путей

«Метроэлектротранс» проверяет трамвайные пути. Об этом сообщается на странице Комитета по транспорту в соцсети «ВКонтакте».

Объезд трамвайных линий, проверка габаритов и технического состояния ходовых рельсов проводятся по ночам. Специалисты осматривают по 6 км трамвайных путей в день.

Сообщается, что на балансе предприятия содержится 142,2 км трамвайных путей в однопутном направлении. За последние 10 дней заменили шесть шпал, провели шлифовку 12 стыков шпал, устранили просадку в 10 местах.

«Для усиления контроля над техническим состоянием трамваев МУП «Метроэлектротранс» заключил договор с компанией «Станция контроля» из Екатеринбурга. Организация проводит технический осмотр трамваев на предмет соответствия требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Отметим, что в Казани участились случаи схода с рельс трамваев.

Ольга Плешкова