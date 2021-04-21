Полицейские Татарстана задержали мошенника, который «продал» несуществующий трактор

В Альметьевске полицейские задержали мошенника из Великого Новгорода, который «продал» мужчине несуществующий трактор. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Житель Сармановского района пытался приобрести трактор. Он нашел объявление в интернете и внес предоплату — 30 тысяч рублей. Вскоре продавец перестал отвечать на звонки и сообщения. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Правоохранительные органы установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 44-летний житель Новгородской области. Мужчина проанализировал рейтинг публикаций, которые пользуются спросом у пользователей сайта, и решил «выставить» на продажу несуществующий трактор МТЗ-82 Минского тракторного завода.

«Загрузил фото трактора, добавил описание, указал стоимость и выложил объявление на сайт. Через некоторое время поступил звонок от потенциального покупателя. Подозреваемый попросил его перечислить первоначальный взнос в размере 30 тысяч рублей и для убедительности выслал ему фотоизображение чужого паспорта, который он нашел несколько месяцев назад на улице», — рассказали в ведомстве.

Покупателю он сказал, что трактор находится в городе Канаш Чувашской республики. На следующий день мошенник попросил перевести еще 19 тысяч рублей, но мужчина отказался, объяснив, что уже выезжает по указанному адресу и всю оставшуюся сумму передаст при встрече.

Следователями следственного отдела ОМВД России по Альметьевскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый находится под стражей.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России планирует урегулировать на законодательном уровне вопрос возвращения денежных средств россиян, которые незаконно переведены в результате мошеннических схем.



Ольга Плешкова