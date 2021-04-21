В ближайшие три года в села поступят 5 тыс. машин скорой помощи

В ближайшие три года в села страны, поселки городского типа и малые города поступят дополнительно 5 тыс. машин скорой помощи. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Это позволит практически полностью обновить автопарк машин скорых.

Всю систему здравоохранения страны нужно выстроить на новой технологической базе, указал российский лидер.



Президент России обратил внимание на очереди в поликлиниках, трудности с записью на диагностику к профильному специалисту и с получением рецептов. Он поручил исключить их.

Фото: kremlin.ru

Путин напомнил, что 28 апреля отмечается День работника скорой медицинской помощи.

«Реальное время» ведет трансляцию события.