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«Ак Барс» ведет переговоры о продлении контракта с Квартальновым

12:04, 21.04.2021
«Ак Барс» ведет переговоры о продлении контракта с Квартальновым
Фото: ak-bars.ru

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал о будущем главного тренера команды Дмитрия Квартальнова.

По его словам, сейчас ведутся переговоры по продлению контракта с тренером. Стороны обсуждают финансовые условия будущего соглашения.

Окончательное решение будет озвучено ближе к началу мая.

«Идут переговоры. До мая вопрос будет решен», — сказал Якубов.

При этом генменеджер отметил, что президент клуба пока по тренеру своего решения не озвучивал.

СпортХоккей
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