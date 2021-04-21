«Ак Барс» ведет переговоры о продлении контракта с Квартальновым
Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал о будущем главного тренера команды Дмитрия Квартальнова.
По его словам, сейчас ведутся переговоры по продлению контракта с тренером. Стороны обсуждают финансовые условия будущего соглашения.
Окончательное решение будет озвучено ближе к началу мая.
«Идут переговоры. До мая вопрос будет решен», — сказал Якубов.
При этом генменеджер отметил, что президент клуба пока по тренеру своего решения не озвучивал.СпортХоккей
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