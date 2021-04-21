Привет из 90-х: в Казани около сквера Тукая разместили ларек

В Казани рядом с забором сквера им. Габдуллы Тукая установили продуктовый ларек. Об этом «Реальному времени» рассказали очевидцы.

В пресс-службе мэрии изданию сообщили, что этот объект, где продается мороженное и напитки, является сезонным, и земельный участок под него был реализован в установленном порядке с аукциона.

— Эта точка входит в схему размещения сезонных НТО, утвержденную Исполкомом Казани, — отметили в мэрии.

Большое распространение ларьки в России получили в 1990-е годы, когда в стране начало развиваться частное предпринимательство. В них торговали продуктами, сувенирами, мобильной техникой, CD/DVD-дисками и т.д.

В этом году на торги будет выставлен 51 объект нестационарной торговли на территории 21 парка Казани.