На торги выставят 51 объект нестационарной торговли в парках Казани

На торги будет выставлен 51 объект нестационарной торговли на территории 21 парка Казани. Право размещения всех объектов на территории общественных пространств разыгрывается через торги на площадке sale.zakazrf.ru. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Дирекции парков и скверов Казани.

По данным пресс-службы, часть объектов уже разыграно. НТО планируют начать работу в начале мая и продолжат до середины октября.

Как отметили в Дирекции, на сегодняшний день на территории Казани запланированы работы по шести общественным пространствам. Дирекция парков и скверов Казани ведет работу по двум — это парк «Черное озеро» и парк в ЖК «Салават Купере». Сейчас идет проектная работа совместно с архитекторами общественных пространств, а работы планируется начать со стартом строительного сезона, отметили в ответ на запрос «Реального времени».

В Дирекции признали, что прошлый год прошел с большим количеством ограничений, введенных из-за распространения COVID-19.

«На сегодняшний день у нас еще нет представления о том, какая эпидемиологическая ситуация будет в регионе и какие ограничения будут актуальны в предстоящий летний сезон. Конечно, пандемия изменила формат проведения мероприятий. Они будут проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований — мы стали еще более пристально следить за соблюдением всех санитарных норм и заботиться о здоровье гостей наших парков», — заверили в пресс-службе.

На данный момент летняя программа мероприятий находится на стадии формирования. Запланированы как уже знакомые жителям и гостям города проекты, так и новые мероприятия, которые пройдут впервые, резюмировали в Дирекции.

Кристина Иванова