Ак Барс Банк и Mastercard вернут новым клиентам до 5 тысяч рублей кешбэка за покупки в кафе и ресторанах
Банк начислит кешбэк до 5 тысяч рублей за покупки по карте в категориях общественного питания при регистрации в мобильном приложение Ак Барс Онлайн.
Держатели карт Mastercard от Ак Барс Банка, выпущенных в период проведения акции с 20 апреля по 20 мая 2021 года, получат до 5 тысяч рублей дополнительного кешбэка за покупки в кафе, ресторанах и барах, а также за оплату услуг кейтеринга. Вознаграждение банк начислит рублями на карточный счет клиента.
Подробные условия акции доступны по ссылке.
ПАО «АК БАРС» БАНК
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