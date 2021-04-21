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Ак Барс Банк и Mastercard вернут новым клиентам до 5 тысяч рублей кешбэка за покупки в кафе и ресторанах

12:05, 21.04.2021

Банк начислит кешбэк до 5 тысяч рублей за покупки по карте в категориях общественного питания при регистрации в мобильном приложение Ак Барс Онлайн.

Держатели карт Mastercard от Ак Барс Банка, выпущенных в период проведения акции с 20 апреля по 20 мая 2021 года, получат до 5 тысяч рублей дополнительного кешбэка за покупки в кафе, ресторанах и барах, а также за оплату услуг кейтеринга. Вознаграждение банк начислит рублями на карточный счет клиента.

Подробные условия акции доступны по ссылке.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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