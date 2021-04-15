Эрвин Нгапет из «Зенита-Казани» перешел в «Модену»

Волейболист «Зенита-Казани» Эрвин Нгапет перешел в клуб «Модена» из Италии. Об этом сообщается на официальном сайте итальянской команды.

Нгапет подписал с новым клубом трехлетний контракт.

В первом интервью после перехода французский волейболист заявил, что ему не стоило переходить в «Зенит-Казань», где он провел три последних сезона. До переезда в Казань Нгапет выступал за «Модену».

Напомним, «Зенит-Казань» впервые за 15 последних лет остался без медалей чемпионата России, заняв 5-е место по итогам «Финала шести».