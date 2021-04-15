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Эрвин Нгапет из «Зенита-Казани» перешел в «Модену»

21:39, 15.04.2021
Эрвин Нгапет из «Зенита-Казани» перешел в «Модену»
Фото: vk.com/volleyzenit

Волейболист «Зенита-Казани» Эрвин Нгапет перешел в клуб «Модена» из Италии. Об этом сообщается на официальном сайте итальянской команды.

Нгапет подписал с новым клубом трехлетний контракт.

В первом интервью после перехода французский волейболист заявил, что ему не стоило переходить в «Зенит-Казань», где он провел три последних сезона. До переезда в Казань Нгапет выступал за «Модену».

Напомним, «Зенит-Казань» впервые за 15 последних лет остался без медалей чемпионата России, заняв 5-е место по итогам «Финала шести».

СпортВолейбол
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