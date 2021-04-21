Глава СКР в Татарстане рассказал, как замминистра МЧС республики просил защиты

Фото: Максим Платонов

Заместитель министра МЧС Татарстана Олег Степущенко, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и растрате по госконтрактам на 56,7 млн рублей, незадолго до возбуждений уголовного дела обращался за помощью к главе Следственного управления СКР по РТ Валерию Липскому. Об этом Липский рассказал «Реальному времени».

По словам главы ведомства, Степущенко пытался убедить его в своей невиновности, добавив, что за него «никто не заступается».

— Мной было озвучено — так и должно быть. Это позиция руководства республики — объективно разбираться со всякими случаями растраты и хищения бюджетных средств. Что касается этих контрактов по системе массового оповещения населения. По техзаданию она должна быть и проводная, и по каналам сотовой связи. В смонтированных установках сотовая связь есть, а проводов не было. В случае реальных катаклизмов это чревато — выйдет из строя спутник или при наводнении затопит вышки связи — соответственно, оборудование становится бесполезным. И в компетенцию замминистра эти вопросы входили.

Липский добавил, что пока вопросов к руководителю Главного управления МЧС по Татарстану у следователей нет.

— Были вопросы по предыдущему уголовному делу (с ущербом 162 млн рублей, — прим. ред.). Но с учетом общественного резонанса оно передано в центральный аппарат СКР. И уже там будет дана юридическая оценка его действиям.

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Ольга Плешкова