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Глава СКР в Татарстане рассказал, как замминистра МЧС республики просил защиты

09:33, 21.04.2021 4
Глава СКР в Татарстане рассказал, как замминистра МЧС республики просил защиты
Фото: Максим Платонов

Заместитель министра МЧС Татарстана Олег Степущенко, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и растрате по госконтрактам на 56,7 млн рублей, незадолго до возбуждений уголовного дела обращался за помощью к главе Следственного управления СКР по РТ Валерию Липскому. Об этом Липский рассказал «Реальному времени».

По словам главы ведомства, Степущенко пытался убедить его в своей невиновности, добавив, что за него «никто не заступается».

— Мной было озвучено — так и должно быть. Это позиция руководства республики — объективно разбираться со всякими случаями растраты и хищения бюджетных средств. Что касается этих контрактов по системе массового оповещения населения. По техзаданию она должна быть и проводная, и по каналам сотовой связи. В смонтированных установках сотовая связь есть, а проводов не было. В случае реальных катаклизмов это чревато — выйдет из строя спутник или при наводнении затопит вышки связи — соответственно, оборудование становится бесполезным. И в компетенцию замминистра эти вопросы входили.

Липский добавил, что пока вопросов к руководителю Главного управления МЧС по Татарстану у следователей нет.

— Были вопросы по предыдущему уголовному делу (с ущербом 162 млн рублей, — прим. ред.). Но с учетом общественного резонанса оно передано в центральный аппарат СКР. И уже там будет дана юридическая оценка его действиям.

Подробное интервью об отжиманиях экс-главы Ростехнадзора Поволжья в изоляторе временного содержания, байстве в Башкирии и налоговых рекордах в Татарстане читайте в материалах «Реального времени».

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 21 апр
    Интересно, как видит глава СКР по РТ "при наводнении затопит вышки связи — соответственно, оборудование становится бесполезным."
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/210229-glava-skr-v-rt-rasskazal-kak-zamministra-mchs-respubliki-prosil-zaschity Что вышки сотовой связи устанавливают в оврагах и низинах, и высота вышки метр с небольшим? ни одной вышки не видел не на пригорке. А для затопления вышки нужно сначала пригорок метров в 10 высотой затопить. Это чтож за потоп должен быть?
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    Анонимно 04:13
    слушай, "специалист", когда затопит, поздно будет. Наступил мафии на хвост и начали огрызаться.
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  • Анонимно 21 апр
    Не перестараться бы в погоне за генеральскими погонами.
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    Анонимно 04:12
    по себе людей не судят, он и так их получит, вот разгонит гадюшник мчсовский с выходами на самый верх, тогда мы походатайствуем, чтобы ему звезду героя дали.
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