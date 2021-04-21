Жителей Татарстана задержали за попытку сбыта наркотиков в Новом Уренгое

Фото: 89.мвд.рф

1 апреля полиция задержала двух татарстанцев — ранее судимого мужчину 1993 года рождения и женщину 1989 года рождения. Их подозревают в организации «тайников-закладок» в Новом Уренгое.



Сотрудники полиции осмотрели мобильные телефоны злоумышленников и нашли информацию о «тайниках-закладках», в которых нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Еще 120 расфасованных свертков с порошкообразным веществом нашли в квартире, где они проживали. Были найдены приспособления и упаковочные материалы для фасовки.

Изъятое вещество оказалось наркотическим средством синтетического происхождения массой 246,74 грамма, гласит заключение эксперта.

Фото: 89.мвд.рф

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. В отношении подозреваемых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия для обнаружения возможных соучастников, а еще схем легализации денежных средств, полученных преступным путем, сообщает МВД России по ЯНАО.

Фото: 89.мвд.рф

Ранее в Татарстане задержали семейную пару, которую подозревают в закладке наркотиков на территории Альметьевска, Набережных Челнов, Нижнекамска, Бугульмы и Лениногорска. Их задержали во время оборудования очередного тайника.

Маргарита Головатенко