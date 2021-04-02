В Татарстане задержали семейную пару, которую подозревают в закладке наркотиков

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В Татарстане полицейские задержали семейную пару, которую подозревают в сбыте наркотиков на территории Альметьевска, Набережных Челнов, Нижнекамска, Бугульмы и Лениногорска. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Правоохранители установили, что 34-летний мужчина и его 31-летняя сожительница занимаются сбытом наркотиков бесконтактным способом. Их задержали во время оборудования очередного тайника. При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у них 14 свертков с неизвестным веществом.

В съемной квартире пары при обыске были обнаружены и изъяты 78 свертков и полимерный стакан с наркотическим веществом. Экспертиза установила, что это мефедрон весом около 160 граммов.

Подозреваемые признались в преступлении и рассказали, что получали наркотические вещества по указанию неустановленного лица, с которым они общались в одном из мессенджеров. Они сами расфасовывали наркотики на более мелкие партии и раскладывали по тайникам.

В отношении пары возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Они находятся под арестом.

Ранее в Рязанской области накрыли нарколабораторию, которая оптом поставляла наркотики в Татарстан.

Ольга Плешкова