«Синтез» завершил регулярный чемпионат России без поражений
«Синтез» стал победителем регулярного чемпионата России по водному поло.
В заключительных матчах казанцы дважды обыграли волгоградский «Спартак» и завершили первенство без поражений. Казанский клуб установил «вечный» рекорд, победив во всех 28 матчах регулярного чемпионата.
Благодаря этому результату «Синтез» занял первое место и гарантировал преимущество домашней площадки на весь предстоящий плей-офф.
Отметим, что казанцы сразу вышли в полуфинал турнира. В 1/4 финала сыграют команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата места с 3 по 6. Победители выйдут в полуфинал, где встретятся с «Синтезом» или волгоградским «Спартаком».
Полуфинальные матчи пройдут 1 и 5 мая, а также, при необходимости, 9 мая. Финалы и матчи за третье место запланированы на 15 и 19 мая и в случае равенства счета 23 мая. При этом даты проведения встреч могут быть изменены по согласованию сторон.
Напомним, ранее «Синтез» выбыл из розыгрыша Кубка Европы, уступив московскому «Динамо».СпортВодные виды спортаОбщество
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