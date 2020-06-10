Экс-форвард «Рубина» Ребров согласился возглавить «Фенербахче»

Главный тренер «Ференцвароша» и экс-форвард «Рубина» Сергей Ребров согласился возглавить турецкий «Фенербахче» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает издание turkiyegazetesi.com.tr.

По данным источника, украинский специалист дал свое согласие начать работу на тренерском посту турецкого клуба. Сейчас Ребров возглавляет венгерский «Ференцварош» и ведет команду ко второму подряд чемпионству.

Ранее украинец дважды становился чемпионом Украины в качестве тренера киевского «Динамо», а также завоевал серебряные медали в Саудовской Аравии с местным «Аль-Ахли». Ребров два раза включался в список 50 лучших тренеров мира по версии журнала FourFourTwo.

За «Рубин» Ребров провел 31 матч, забив в них 5 мячей. Сразу после ухода из казанского клуба в 2009 году он завершил свою игровую карьеру и вошел в тренерский штаб киевского «Динамо».