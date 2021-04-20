В Нижнекамске начались работы по программе «Наш двор»

Фото: Ринат Назметдинов

В Нижнекамске приступили к благоустройству придомовых территорий по республиканской программе «Наш двор». Работы начались во дворе дома по улице Мира, 30.

Благоустройство территории началось с демонтажа асфальтного покрытия проезжей части. Планируется отремонтировать дороги и тротуары, оборудовать площадки для твердых коммунальных отходов.

Во дворах нижнекамских домов также установят скамейки и урны, оборудуют зоны для детей и занятий спортом, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

Фото: e-nkama.ru

Всего в 2021 года в муниципалитете по программе «Наш двор» планируется провести работы на 67 придомовых территориях.



Напомним, в Татарстане в текущем году намечено благоустройство 1 074 дворов в 40 муниципальных районах и двух городских округах. В частности, в Казани работы запланированы на 223 придомовых территориях. 93 двора благоустроят в Альметьевском районе РТ, 88 — в Набережных Челнах, 83 — в Зеленодольском районе.

Татьяна Демина