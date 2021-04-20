Казанцы назвали самый любимый аромат

В Казани чаще всего выбирают продукцию с запахом сандала, винограда, манго, вишни, ромашки, шоколада, фиалки, а также цветочный аромат. Исследование провели аналитики AliExpress — они проанализировали покупки россиян на своей площадке в категориях парфюмерия, бытовая химия, уходовая косметика, арома в прошлом году.

Меньше всего казанцам нравятся запахи: морской аромат, фруктовый, а также алоэ, лимон, ягода, лаванда, мята, кокос, ваниль и эвкалипт.

Роза — самый популярный аромат в России. Также в пятерку запахов вошли алоэ, морской, фруктовый и цветочный. Мало кто покупал товары с ароматом мускуса.

Алексей Нечаев