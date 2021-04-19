22 апреля на улице Кремлевской в Казани будет ограничено движение

22 апреля на улицах Кремлевской и Профессора Нужина в Казани будет ограничено движение автомобилей из-за проведения «Весенней эстафеты — 2021», сообщили в пресс-службе города.

Ограничения будут действовать с 12.00 до 17.00 на этих улицах до площади 1 Мая и по проезду Шейнкмана на территории Казанского кремля.

В этом году эстафету посветят 60-летию первого полета человека в космос.

Также на время подготовки и проведения марафона в Казани ограничат движение транспорта. Такой документ подписан исполкомом города.



Алексей Нечаев