Чешского посла вызвали в МИД России

В Министерство иностранных дел России вызвали посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Сегодня российский МИД выразил властям Чехии решительный протест из-за заявлений о причастности граждан РФ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году. В ведомстве считают, что этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых чешскими властями за последние годы.

Напомним, Чехия сообщила о высылке 18 сотрудников посольства России, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки. По словам премьер-министра страны Андрея Бабиша, у служб нацбезопасности есть доказательства, указывающие на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году.



Татьяна Демина