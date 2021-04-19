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В Татарстане спасли кота, раненного из арбалета

02:26, 19.04.2021 2
В Татарстане спасли кота, раненного из арбалета
Фото: Соцсети

В селе Сокуры Лаишевского района Татарстана местные жители нашли своего домашнего кота со стрелой от арбалета. Об этом сообщили в соцсетях.

Как передает Kazanfirst.ru, стрелу удалось извлечь. Владелец животного заметил, что случай очень похож на историю с зеленодольским псом, которому прострелили голову из арбалета. Бездомного пса Стрелку поймали, прооперировали и чипировали, но не смогли найти ему дом, поэтому он возвращен на улицу.

Примечательно, что после того, как история с собакой стала известна, в Зеленодольске по требованию прокуратуры возбудили уголовное дело по факту ранения собаки.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    Если с собакой я бы ещё рассматривал вероятность самообороны. То с ранением кошки всякие сомнения отпадают.
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  • Анонимно 19 апр
    Расстреливать таких скотов надо . Таким людям руку поднять что на животного, что на человека-ничего не стоит.
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