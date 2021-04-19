В Татарстане спасли кота, раненного из арбалета

Фото: Соцсети

В селе Сокуры Лаишевского района Татарстана местные жители нашли своего домашнего кота со стрелой от арбалета. Об этом сообщили в соцсетях.

Как передает Kazanfirst.ru, стрелу удалось извлечь. Владелец животного заметил, что случай очень похож на историю с зеленодольским псом, которому прострелили голову из арбалета. Бездомного пса Стрелку поймали, прооперировали и чипировали, но не смогли найти ему дом, поэтому он возвращен на улицу.

Примечательно, что после того, как история с собакой стала известна, в Зеленодольске по требованию прокуратуры возбудили уголовное дело по факту ранения собаки.



Ольга Плешкова