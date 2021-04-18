В Татарстане в Тукаевском районе произошел пожар на кладбище

Фото: скриншот

В Татарстане рядом с населенными пунктами Кувады и Нижние Суык-Су Тукаевского района произошел пожар на кладбище. Видео с места происшествия поделилась местная жительница в соцсети.

Автор ролика рассказала, что сгорели две помещения, где лежали вещи по уходу за могилами. Пострадали ограды и сами могильные сооружения.

Сегодня пожар случился в Зеленодольске: там горела сухая трава, огонь охватил лес и здания. Накануне в Татарстане случилось сразу несколько пожаров. Горели сухая трава в Челнах на набережной Тукая и в Казани на территории «Русско-Немецкой Швейцарии». Подробнее о субботних пожарах в республике в читайте в материале «Реального времени»



Татьяна Демина