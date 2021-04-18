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В Зеленодольске горят лес и сухая трава

15:22, 18.04.2021 1
В Зеленодольске горят лес и сухая трава
Фото: соцсети

В Зеленодольске загорелась сухая трава, огонь охватил и лес. Кадрами с места происшествия поделились местные жители в соцсети.

По сообщениям очевидцев, огонь уничтожил несколько построек: гаражи и сараи. На опубликованных кадрах видно, что от зданий остались лишь обгоревшие балки и фундамент.

На месте происшествия работают спасатели.

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Напомним, вчера в Татарстане случилось сразу несколько пожаров. Горели сухая трава в Челнах на набережной Тукая и в Казани на территории «Русско-Немецкой Швейцарии». Подробнее о субботних пожарах в республике в читайте в материале «Реального времени»

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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