«Рубин» в гостях обыграл «Урал» в матче РПЛ, благодаря голу Йевтича

«Рубин» на выезде обыграл екатеринбургский «Урал» (1:0) в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Единственный мяч в игре был забит на 44-й минуте встречи. Обработав мяч после отскока Дарко Йевтич дальним ударом отправил его в сетку ворот хозяев поля.

По ходу первого тайма казанцы лишились полузащитника Хвичи Кварацхелии. Грузинский футболист досрочно покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра. Вместо него вышел Солтмурад Бакаев.

Незадолго до конца игры арбитр встречи Артем Любимов назначил 11-метровый удар после просмотра ВАР за снос Андрея Панюкова. Форвард «Урала» сам пошел исполнять пенальти, но голкипер «Рубина» Юрий Дюпин спас свою команду. По итогам эпизода за споры с судьей был удален хавбек казанцев Денис Макаров, получивший вторую желтую карточку.

Лучшим игроком матча по версии телеканала «Матч ТВ» стал Дарко Йевтич, принесший победу казанской команде во втором туре подряд.

После этой победы «Рубин» набрал 46 очков в 26 матчах РПЛ и догнал в турнирной таблице «Динамо» и ЦСКА, которые делят между собой четвертую строчку.

«Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань) — 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 — 44, Йевтич.