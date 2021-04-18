Дюпин отбил пенальти от Панюкова в матче с «Уралом», Макаров — удален

«Урал» не реализовал пенальти в матче 26-го тура РПЛ против казанского «Рубина».

На 81-й минуте встречи арбитр после просмотра ВАР назначил пенальти в ворота гостей за снос Андрея Панюкова. Форвард «Урала» сам подошел исполнить удар, с которым справился голкипер «Рубина» Юрий Дюпин.

За разговоры с судьей вторую желтую карточку в игре получил Денис Макаров и досрочно покинул поле.

Напомним, ранее по ходу первого тайма встречи с «Уралом» травму получил Хвича Кварацхелия.