В России выявили 8 632 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявили 8 632 новых случая коронавируса, выздоровели 7 391 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 702 101 человека, а выздоровевших — до 4 326 780 человек.

За сутки болезнь унесла жизни 389 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 105 582 человека.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова