Новости общества

09:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России выявили 8 632 новых случая коронавируса

11:17, 18.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 8 632 новых случая коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 8 632 новых случая коронавируса, выздоровели 7 391 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 702 101 человека, а выздоровевших — до 4 326 780 человек.

За сутки болезнь унесла жизни 389 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 105 582 человека.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем