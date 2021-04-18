В «Роскосмосе» собираются научить организм человека «суперспособностям» для полетов в космос

В этом году «Роскосмос» планирует исследования о том, как генная инженерия и клеточные технологии смогут изменить человеческий организм, сделав его устойчивым к воздействию дальнего космоса (радиации, других факторов агрессивной среды). Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«В будущем для полетов в дальний космос нужно будет применять генные и клеточные технологии, медицинское воздействие на отдельные органы. «Роскосмос» планирует в 2021 году открыть научно-исследовательские работы, где этот вопрос будет рассмотрен», — сообщил Блошенко. В этом году «Роскосмос» собирается сотрудничать с медиками и биологами РАН. В 2021 году собираются открывать работу, чтобы пока определить направление расстановки акцентов.

Суть работы — в создании медицинских препаратов, которые помогут переносить агрессивное воздействие. Блошенко рассказал, что организмы грызунов уже научились изменять таким образом:

«Уже есть наработки по временному изменению свойств организмов грызунов: им вводят препарат, после чего у организма на какое-то время появляются «сверхспособности».

Но от «супермыши» до «супермена» пройдет немало времени: все подобные исследования требуют тщательной отработки и доклинических испытаний.