Умер сооснователь Adobe Чарльз Гешке

Стало известно о смерти сооснователя и бывшего президента компании Adobe Чарльза Гешке. Он умер в возрасте 81 год, сообщает Associated Press, ссылаясь на письмо сотрудникам Adobe.

«Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и для индустрии технологий, для которых он на протяжении десятилетий был проводником и героем», — цитирует письмо «Коммерсантъ».

Причина смерти не называется.

Чарльз Гешке был генеральным директором Adobe с 1986 по 1994 годы, а с 1989 по 1990 годы работал президентом компании. В 2009 году был удостоен президентом США Бараком Обамой медалью в области технологий и инноваций. До 2017 года он оставался сопредседателем совета директоров Adobe.

Ольга Плешкова