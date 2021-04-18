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Умер сооснователь Adobe Чарльз Гешке

07:59, 18.04.2021

Стало известно о смерти сооснователя и бывшего президента компании Adobe Чарльза Гешке. Он умер в возрасте 81 год, сообщает Associated Press, ссылаясь на письмо сотрудникам Adobe.

«Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и для индустрии технологий, для которых он на протяжении десятилетий был проводником и героем», — цитирует письмо «Коммерсантъ».

Причина смерти не называется.

Чарльз Гешке был генеральным директором Adobe с 1986 по 1994 годы, а с 1989 по 1990 годы работал президентом компании. В 2009 году был удостоен президентом США Бараком Обамой медалью в области технологий и инноваций. До 2017 года он оставался сопредседателем совета директоров Adobe.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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