Уроженец Бугульмы и еще двое космонавтов вернулись с МКС на Землю

Космический корабль «Союз МС-17» с тремя космонавтами на борту сегодня утром успешно приземлился в казахстанской степи. Трансляция этого шла на сайте «Роскосмоса».

Среди прибывших из космоса — командир экипажа Сергей Рыжиков, который родился в Бугульме в 1974 году. Трое космонавтов — Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Кэтлин Рубинс — провели на орбите полгода, их вахта сегодня закончена. На МКС остались работать семеро космонавтов, среди них двое представителей России.

Вчера Сергей Кудь-Сверчков, который активно ведет «Инстаграм», выкладывал шестиминутный ролик об итогах этой экспедиции и фотографию всех космонавтов, которые находились вчера на МКС. Командиром станции после его отбытия осталась американка Шеннон Уокер.

Космонавтов на Земле встретила команда спасателей, которая помогла им выбраться наружу. Судя по официальным отчетам, все трое чувствуют себя хорошо. Теперь Рыжиков и Кудь-Сверчков будут отправлены в Звездный городок под Москвой, а Кэтлин Рубинс поедет в США. Их ждет реабилитация — после полугодового пребывания в невесомости космонавтов в прямом смысле будут учить ходить заново: мышцы отвыкли от гравитационной нагрузки, и навыки нужно будет восстанавливать.