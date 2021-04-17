В мэрии Казани рассказали, какие замечания к школьным блюдам возникли у родителей

Во время контроля питания школьников от 8 тысяч родителей поступило 145 замечаний. Об этом рассказала генеральный директор «Департамента продовольствия и социального питания Казани» Рима Мухамедшина.

Среди замечаний — недоваренные или переваренные макароны, невкусная кабачковая икра и сосиски, крупно нашинкованный лук в фрикадельках, разбавленный компот. Также родители просили разнообразить ассортимент фруктов и холодных закусок.

Фото: Максим Платонов (архив)

«Департамент продовольствия и социального питания» проводил выборочный опрос среди казанских школьников по вкусовым предпочтениям. Выяснилось, что дети хотели бы видеть на школьном обеденном столе картофельное пюре, макароны, пельмени, блины, гречневую кашу и курицу.

Подробнее о том, как прошло родительское собрание «Школьное питание. Родительский контроль» в столице Татарстана — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина