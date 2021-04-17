В Google Earth можно увидеть, как изменялась Казань за последние 37 лет

Фото: скриншот

Google представил функцию в Google Earth — таймлапс, благодаря которому можно увидеть, как менялись за три десятилетия некоторые места на планете. На карте, составленной из снимков полученных с 1984-го по 2020 год, можно увидеть Казань.

Разработчики заявили, что в следующие 10 лет сервис будет ежегодно обновляться, добавятся новые фотографии для создания таймлапсов.

В феврале в соцсети Instagram появилось видео, в котором на татарском языке описана работа «цифрового кладбища» iRemember — проекта, помогающего сохранять историю об умерших людях.



Татьяна Леухина