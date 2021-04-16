Россия вышлет пять польских дипломатов

Россия вышлет пять польских дипломатов. Об этом сообщили в российском МИД.

«К слову, обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели Администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов», — говорится в сообщении МИД РФ.



Высылка польских дипломатов стала ответом на действия Польши, которая объявила трех российских дипломатов персонами нон грата. В польском МИДе сообщили, что основанием такого решения стало «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша».



Фото: wikimedia.org

Россия же считает, что действия Варшавы связаны с санкциями США в отношении России. Вчера президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Они предусматривают высылку десяти сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне, запрещают американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ. В ответ глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что десяти дипломатам США предложат покинуть страну.



Ольга Плешкова