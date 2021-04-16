В Набережных Челнах будут судить троих полицейских

В Набережных Челнах будут судить трех полицейских, которые силой пытались заставить мужчину оговорить себя в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом огнестрельного оружия. Об этом сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.

Полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения, с применением оружия или специальных средств, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-розыскных мероприятий. Одному из них также предъявлено обвинение в незаконном приобретении оружия или боеприпасов.

Фото: «Реальное время»

Судебное заседание по делу назначено на 6 мая 2021 года. Двое из обвиняемых находятся под домашним арестом, третий — под стражей.

Ранее четырех силовиков из Альметьевска обвинили в фальсификации наркоборьбы. По предварительным данным, они склонили подозреваемого в незаконном обороте наркотиков к их производству и использовали незаконный товар ради фальсификации показателей работы по борьбе с наркотиками.





Ольга Плешкова