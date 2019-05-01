В Набережных Челнах в первомайской демонстрации приняли участие почти 28 тысяч человек

Около 28 тысяч челнинцев стали участниками праздничного шествия в честь 1 мая, сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Набережные Челны — единственный город в Татарстане, где в этот день ежегодно проходит подобное масштабное мероприятие. В праздничном шествии приняли участие трудовые коллективы почти 50 челнинских предприятий.

Напомним, ранее председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Праздником Весны и Труда.

По словам председателя Госсовета РТ, труд объединяет людей разных поколений, национальностей, политических и религиозных убеждений.

Мухаметшин отметил, что успехи Татарстана складываются из повседневной напряженной работы сотен тысяч жителей республики. Председатель Госсовета РТ подчеркнул, что Татарстан входит в число регионов России с высоким инвестиционным потенциалом, занимает передовые позиции по показателям промышленного и сельскохозяйственного производства, развитию IT-сектора, жилищному строительству.



