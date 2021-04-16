Жителя Челнов осудили за вылов рыбы в местах нереста

Фото: Госкомитет по биоресурсам (архив)

В Набережных Челнах на шесть месяцев исправительных работ осудили местного жителя, который ловил рыбу сетями на реке Мелекеска. Об этом сообщается на сайте городского суда.

Суд квалифицировал действия мужчины как незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов с применением других запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов в местах нереста.

Фото: ojm.tatarstan.ru (архив)

Жителю Набережных Челнов назначили наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее в Зеленодольском районе сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам задержали двоих браконьеров, которые ловили рыбу сетями на территории государственного природного заказника «Волжские просторы» на острове «Щурячье».



Ольга Плешкова