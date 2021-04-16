В Казани водителя автобуса посадили за смерть виолончелистки на пешеходном переходе
2 года колонии-поселения получил сегодня по приговору Вахитовского райсуда Казани 32-летний водитель автобуса Тимур Гадиев, который в ноябре 2018-го сбил девушку на пешеходном переходе. Об этом «Реальному времени» сообщили в прокуратуре РТ.
Согласно приговору, 2 ноября 2018 года обвиняемый за рулем автобуса «НЕФАЗ» выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток улиц Бутлерова — Маяковского и совершил наезд на 18-летнюю девушку на пешеходном переходе.
Пострадавшая виолончелистка Молодежного симфонического оркестра Екатерина Титова скончалась по дороге в больницу. Первоначально в полиции отказывались возбуждать уголовное дело по этой истории, считая, что и водитель автобуса завершал проезд перекрестка на желтый, а не на красный.
Вину в преступлении подсудимый не признал.
В качестве дополнительного наказания суд лишил его водительских прав сроком на 3 года. Отсчет этого срока начнется уже после того, как осужденный вернется из колонии-поселения.
Приговор в силу пока не вступил.ПроисшествияБизнесАвтоТранспортОбществоВласть Татарстан
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