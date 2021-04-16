В Казани водителя автобуса посадили за смерть виолончелистки на пешеходном переходе

Фото: "Реальное время"

2 года колонии-поселения получил сегодня по приговору Вахитовского райсуда Казани 32-летний водитель автобуса Тимур Гадиев, который в ноябре 2018-го сбил девушку на пешеходном переходе. Об этом «Реальному времени» сообщили в прокуратуре РТ.



Согласно приговору, 2 ноября 2018 года обвиняемый за рулем автобуса «НЕФАЗ» выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток улиц Бутлерова — Маяковского и совершил наезд на 18-летнюю девушку на пешеходном переходе.

Пострадавшая виолончелистка Молодежного симфонического оркестра Екатерина Титова скончалась по дороге в больницу. Первоначально в полиции отказывались возбуждать уголовное дело по этой истории, считая, что и водитель автобуса завершал проезд перекрестка на желтый, а не на красный.

Вину в преступлении подсудимый не признал.

В качестве дополнительного наказания суд лишил его водительских прав сроком на 3 года. Отсчет этого срока начнется уже после того, как осужденный вернется из колонии-поселения.

Приговор в силу пока не вступил.