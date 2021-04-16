Минниханов предложил лишать господдержки должников по налогам в бюджет

Общая задолженность предприятий Татарстана по налогам и сборам в бюджет РТ составляет 9 млрд рублей, но за последнее время снизилась на 658 млн рублей, сообщил президент РТ Рустам Минниханов во вступительном слове на отчетной коллегии налоговых и финансовых органов, посвященного итогам работы за первый квартал 2021 года.

«Значительное снижение произошло за первый квартал», — отметил он, но обратился к главам Минпромторга РТ, Минстроя РТ и Минсельхозпрода РТ проследить на погашением долгов отраслевых предприятий. А если есть долги, надо лишать господдержки, пригрозил Рустам Минниханов.

По итогам первого квартала в консолидированный бюджет поступило 65,5 млрд рублей, что больше уровня соответствующего периода прошлого года. 57% всех доходов обеспечили предприятия нефтегазохимического комплекса РТ. На реализацию нацпроектов в этом году будет направлено 30,7 млрд рублей. Из них — 8,2 млрд рублей из республиканского бюджета, остальное — из федерального, сообщил президент РТ.

Луиза Игнатьева