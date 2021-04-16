Греф: санкции США не приведут к серьезным негативным последствиям

Фото: Максим Платонов

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что новые санкции США на госдолг России не приведут к серьезным последствиям для экономики. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы всегда соотносим программу заимствований с нашими возможностями, и вне зависимости от того, как будет складываться ситуация на внешних рынках, мы сможем ее выполнить. Похоже, что ситуация складывается более оптимистично, в том числе для бюджета. Поэтому в текущей ситуации я не вижу больших проблем», — сказал Греф.

Также он отметил, что Россия научилась адаптироваться к санкциям — сейчас они введены почти по всем направлениям.



Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Они предусматривают высылку десяти сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Как сообщается на сайте президента Америки, США также запрещают американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Также в США объявили службу внешней разведки России ответственной за кибератаку на SolarWinds. Всего Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физлиц, которых связывают с приписываемым России вмешательством в выборы США.



Алексей Нечаев