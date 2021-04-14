В Альметьевске двух женщин эвакуировали из-за загоревшейся микроволновки

Фото: МЧС РТ

В Альметьевске пожарные эвакуировали из квартир двух женщин из-за горящей микроволновки. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана.

Пожар произошел в квартире дома по улице Шевченко, 78. На кухне квартиры на втором этаже пятиэтажного дома загорелась микроволновка. Пожарные с вышерасположенных этажей спасли двух женщин, одна из которых не могла передвигаться самостоятельно.

Пожар ликвидирован предварительно на площади 5 кв. метров. Причина возгорания пожара устанавливается.

Ранее в Челнах из кафе эвакуировали пять человек из-за пожара в вытяжной трубе.

Ольга Плешкова