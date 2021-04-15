Назван состав сборной России по хоккею на матчи Еврочелленджа

Тренерский штаб Валерия Брагина определился с составом на два матча с Белоруссией в рамках Euro Ice Hockey Challenge (Еврочеллендж).

Всего в список приглашенных вошли 29 хоккеистов, 13 из которых представляют петербургский СКА. В состав вызван также лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ Вадим Шипачев («Динамо»).

При этом тренерский штаб решил обойтись без приглашения хоккеистов «Салавата Юлаева» и «Нефтехимика», вызвав игроков лишь из шести клубов КХЛ.

Встречи со сборной Белоруссии состоятся в Москве 23 и 24 апреля.

Напомним, в КХЛ продолжается розыгрыш плей-офф, где сегодня пройдет седьмой матч полуфинальной серии между «Ак Барсом» и «Авангардом». Победитель встречи сыграет в финале Кубка Гагарина с московским ЦСКА.