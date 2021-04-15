Продолжается регистрация на ежегодный «Зелёный Марафон» Сбера

Забег в рамках «Зеленого Марафона» состоится 5 июня — во Всемирный день окружающей среды. Он пройдет в парках 180 городов. Количество участников определено не случайно: в этом году Сбербанк празднует юбилей 180 лет с момента основания.

На территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка география проведения «Зеленого Марафона» расширена до 24 городов. Список городов и условия участия размещены на сайте.

Сбер запустил проект «Зелёного Марафона» совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и платформой. В этом году цель проекта — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов, которые помогут в их решении. Именно поэтому Зелёный Марафон пройдет под девизом «Каждый шаг — это след. Какой шаг сделаешь ты?».

Также в рамках Зелёного Марафона Сбер вместе с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и движением «ЭКА» высадит 180 000 саженцев в честь 180-летия Сбербанка. Эта акция организована в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России — от Ростовской области до Республики Бурятия. Каждый может поддержать эту акцию, участвуя в Зелёном Марафоне (0+) и его экологических инициативах: пожертвовав средства на экологические проекте на портале СберВместе или став амбассадором, ведущим «зелёный» образ жизни и привлекающим внимание к экологическим проблемам.

В рамках проекта Зелёный Марафон Сбер запустил одноимённое мобильное приложение, в котором доступна регистрация, а также вся информация о проекте. Скачать мобильное приложение можно по ссылке, а также в App Store и Google Play.

На время забега все участники «Зеленого марафона» будут застрахованы от несчастного случая в компании «Сбербанк страхование».

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Я рад, что в этом году еще большее число жителей наших регионов смогут принять участие в «Зеленом Марафоне». Мы делаем все, для того, чтобы это мероприятие стало не только масштабным спортивным событием, но и помогло каждому задуматься о том, как сказывается на планете наше ежедневное потребление».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»