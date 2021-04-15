Песков рассказал, как Россия ответит на новые санкции США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет отвечать на новые санкции США по принципу взаимности. Отмечается, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока не будем ничего комментировать по газетным сообщениям. Дождемся, если будут объявлены какие-то конкретные решения официального Вашингтона. Конечно, не хотелось бы в наших двусторонних отношениях действовать по ленинской формуле «шаг вперед — два шага назад», — сказал Песков.

Также он сообщил, что сообщения американских СМИ о новых санкциях в отношении Москвы — вероятный «слив».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что санкции могут коснуться около десяти россиян — «представителей властей и разведки». Санкции могут также коснуться около 20 юрлиц, в числе которых, как считает американская сторона, контролируемые российской разведкой издания и иностранные компании, действующие в интересах Москвы.

Алексей Нечаев