В Ассоциации АТП РТ рассказали про нападение мужчин на казанский автобус

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В Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана (АТП РТ) прокомментировали инцидент с нападением на казанский автобус, видео которого опубликовали в соцсети. В организации сообщили, что он случился 13 апреля.

Автобус ехал по ул. Декабристов в сторону Московского рынка. Чтобы объехать автомобили, которые на перекрестке улиц Ш. Усманова и Волгоградской встают на правую полосу, чтобы уйти направо, водитель автобуса был вынужден взять немного левее.

«Ребята ехали за автобусом, видимо, им не понравилось, когда автобус вырулил. Через 100 метров ребята догнали автобус, перегородили дорогу, вышли втроем, подошли к водителю и начали угрожать, зашли в салон автобуса, разбили левое стекло со стороны кабины водителя», — сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

На место происшествия прибыли три экипажа полиции. Напавшие на автобус извинились за свой поступок и заплатили 5 тыс. рублей в качестве морального вреда водителю и 5 тыс. рублей за разбитое стекло.

Водитель извинения принял. Автотранспортное предприятие претензий к мужчинам не имеет. Автобус для восстановления разбитого стекла направлен в ремонтную зону.

Происшествия на общественном транспорте Казани случаются регулярно. Так, в прошлом году очевидцы сняли на камеру драку между кондуктором автобуса и пассажиром.



Татьяна Демина