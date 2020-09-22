Реконструкция моста через озеро Кабан обойдется в 20,2 млн рублей

ООО «ДСК Проект» выполнит в Казани реконструкцию улицы Нурсултана Назарбаева с мостом через озеро Кабан. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

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Строительные работы обойдутся компании в 20,2 млн рублей. Средства на реконструкцию выделены из бюджета Татарстана. Работы исполнитель должен завершить до 14 сентября 2021 года.

Планируется реконструировать участок автомобильного моста протяженностью в 500 метров.

Заказчиком по госконтракту выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».

В начале августа мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что планируется изменить размеры моста и обустроить велодорожку.

