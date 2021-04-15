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Синоптик предупредила об опасности резких перепадов температуры в апреле

00:33, 15.04.2021
Синоптик предупредила об опасности резких перепадов температуры в апреле
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала об опасности ситуации с резким изменением температурного фона. Об этом пишет RT.

Повышение температуры, призналась специалист, ее не радует, а пугает, поскольку оно нехарактерно для апреля. На смену такому потеплению всегда приходит волна холода. Сейчас есть опасения, что этот холод может повредить растения, которые начали вегетировать — ведь природа уже проснулась после зимы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пока такого не происходит, потому что температура воздуха в предстоящие 10 дней не будет опускаться до отрицательных значений. За периодом повышенной температуры последует приход «правильных» воздушных масс.

Вчера, 14 апреля, в Казани зафиксировали температурный рекорд. Термометры метеостанции КФУ показали 21,2 градуса тепла. Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования вуза Юрий Переведенцев отметил, что после этого температура начнет существенно понижаться, постепенно погода приблизится к климатической норме. Сейчас температура превышает норму на 8—9 градусов. Это большая температурная аномалия.

Татьяна Леухина
Общество
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