Visa и Mastercard прокомментировали слова о возможном отключении в России

Visa и Mastercard продолжают свою работу в России в обычном режиме. Об этом РБК сообщили представители компании.



Глава Mastercard в России Алексей Малиновский заявил, что сейчас россияне пользуются более 100 млн карт компании, выпущенных российскими банками. «Компания является социально значимой платежной системой, и все операции по российским картам надежно обрабатываются в НСПК», — отметил он.



В Visa обратили внимание на свой вклад в цифровизацию российской экономики и отметили, что компания привносит на российский рынок современные платежные технологии и решения.



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Вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на фоне недружественного отношения некоторых государств к России нельзя исключать ее отключение от западных платежных систем. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что отключение России от Visa и Mastercard маловероятно, несмотря на то, что технически страна готова к этому.

В Центробанке считают, что отключение России от международных платежных систем будет невыгодно для самих систем.

Татьяна Леухина